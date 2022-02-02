Viyana'da İran ile anlaşmaya varmak mümkün

Sputnik'e göre, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, bugün (1 Şubat) gerçekleştirdiği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Nebenzya, Rusya’nın Batı’nın olası yeni yaptırımlarına nasıl cevap vereceği sorusuna, “Bununla yaşamayı öğrendik… Umarım, bu yaptırımları uygulamayacak kadar sağduyuya sahipler. Ama bu, beraberinde misillemeyi de getirecek. Elbette yanıt vereceğiz. O kadar sık çeşitli yaptırımlara maruz kaldık ki, şimdiden sayımını kaybettik. İşin en ironik yanı, henüz bir şey olmadan yaptırımlardan bahsediyorlar, önleyici yaptırımlardan bahsediyorlar” dedi.

8'inci tur Viyana müzakereleri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakerelere ilişkin Nebenzya, tarafların nükleer anlaşmaya dönmesinden yana olduklarını belirterek, "Müzakerelerde ilerleme var ve Viyana'da bir anlaşmaya varılabileceğinden neredeyse eminiz.” ifadelerini kullandı.

