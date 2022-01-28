Viyana’da İran ve ABD arasında doğrudan müzakere yapılmadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan ve üyelerinin daveti üzerine Çarşamba günü (26 Ocak) İslami Şura Meclisi'nde hazır bulundu.

Viyana'da İran ile P4+1 arasında yürütülen müzakereler hakkında bilgi veren Emir Abdullahiyan İran’ın iyi, istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmaya varma konusunda kararlı bir iradeye sahip olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Mecliste milletvekillerine hitap ederek, bugüne kadar İran ve ABD müzakere ekipleri arasında doğrudan müzakere yapılmadığını kaydetti.

İki tarafın teknik görüşlerinin gayri resmi yazılı notlar aracılığıyla aktarıldığını ifade eden Emir Abdullahiyan, buna AB Koordinatörü’nun aracılık yaptığını dile getirdi.

8'inci tur Viyana müzakereleri Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'da devam ediyor. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve birkaç ay içinde nihai anlaşmaya varılabileceğini belirtiyor.