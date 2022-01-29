Viyana müzakerelerinin 8'inci turuna ara verildi

Sputnik'e göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakerelere bir hafta ara verildi.

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Nükleer anlaşma (KOEP) çerçevesinde Viyana'daki 8. tur müzakerelere ara verilecek. Katılımcılar, ilgili hükümetleriyle istişarelerde bulunmak üzere başkentlere geri dönecekler. Görüşmeler önümüzdeki hafta yeniden başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Katılımcılar, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönüş ihtimali ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasının nasıl sağlanacağı konusundaki tartışmalara devam edecekler" denildi.

Viyana müzakerelerinin 8'inci turu geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta başlamıştı.