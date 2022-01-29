Putin ile Macron telefonda Viyana müzakerelerini görüştü

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki “gerilimin azaltılması” konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Reuters'in haberine göre, Putin-Macron görüşmesini değerlendiren bir Fransız yetkili, Emmanuel Macron'un Rus lideri Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Viyana’da yürütülen nükleer müzakerelerinin de ele alındığını söyledi.

Macron’un Viyana görüşmelerinin hala "zor" olduğunu, ancak başarı belirtilerinin yüksek olduğunu vurguladığını ifade eden Fransız yetkili, önümüzdeki günlerde İran ve Fransa cumhurbaşkanları arasında bir telefon görüşmesi yapılabileceğini duyurdu.