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29 Oca 2022 09:50

Putin ile Macron telefonda Viyana müzakerelerini görüştü

Putin ile Macron telefonda Viyana müzakerelerini görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki “gerilimin azaltılması” konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Reuters'in haberine göre, Putin-Macron görüşmesini değerlendiren bir Fransız yetkili, Emmanuel Macron'un Rus lideri Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Viyana’da yürütülen nükleer müzakerelerinin de ele alındığını söyledi.

Macron’un Viyana görüşmelerinin hala "zor" olduğunu, ancak başarı belirtilerinin yüksek olduğunu vurguladığını ifade eden Fransız yetkili, önümüzdeki günlerde İran ve Fransa cumhurbaşkanları arasında bir telefon görüşmesi yapılabileceğini duyurdu.

News Code 1900127
https://tr.mehrnews.com/news/1900127/

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