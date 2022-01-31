İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Tahran, İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacak'

Hatipzade, Tahran'ın yakın gelecekte İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Erdoğan'ın İran ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti planıyla ilgili konuşan Hatipzade, “Erdoğan’ın İran’a ziyaret tarihi henüz netleşmedi. Bu ziyaret gündemde ve bununla ilgili ön çalışmalar şu anda devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İran'dan Yitzak Herzog'un BAE ziyaretine tepki

Siyonist Rejim Başkanı Yitzak Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine tepki gösteren Hatipzade, "Kriz yaratan bu sahte rejim, teröre ve şiddetle varlığını sürdürüyor." dedi.

Hatipzade, Siyonist Rejim’in apartheid politikaları izlemekte olduğunu belirterek, “Baskıcı eylemler uygulayan rejim ‘üstün ırk’ prjoesini yürütüyor. İnsan toplumu için kara bir leke olan rejim krizlerini başka topraklara yaymak istiyor." ifadesini kullandı.

8'inci tur Viyana müzakereleri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakerelere değinen Hatipzade, "Daha önce de müzakerelere birkaç kez ara verilmişti. Dört alanda ilerleme kaydettik, bazılarında daha hızlı oldu; Ancak diğerlerinde alınması gereken kararlar nedeniyle müzakere süreci yavaşladı. Bir anlaşmaya varmak için karşı tarafın karar vermesi lazım. Dolayısıyla diğer müzakere heyetlerine bir an önce sonuca varmamız için gerekli kararlarla (Viyana'ya) dönmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Hatipzade, Viyana müzakerelerinin milli fikir birliği ve tüm iç kapasitelerin değerlendirilmesiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Yemen krizi

Yemen'e yönelik süregelen saldırılar nedeniyle Yemen trajedisinin derinleştiğini kaydeden Hatipzade, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti, Yemen halkının bu zor günlerini bir an önce atlatması için elinden geleni yapıyor. Yemen'deki krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğuna ve ülkeye yönelik yapılan askeri saldırganlığın son bulması gerektiğine inanıyoruz."

Ayrıntıları gelecek...