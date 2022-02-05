İran’a sivil nükleer faaliyetlerle ilgili yaptırım muafiyetleri geri geliyor

Amerikan medyasına göre; Joe Biden yönetimi, Tahran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için görüşmelerde son döneme girilirken, İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyetleri geri getirdi.

Muafiyet, Rusya, Çin ve Avrupa gibi İran’ın nükleer programının askeri olmayan kısımlarıyla Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adlı nükleer anlaşma kapsamında işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırımları kaldırıyor.

Muafiyetler ABD’yi nükleer anlaşmadan çeken eski Başkan Donald Trump döneminde 2019 ve 2020 yıllarında iptal edilmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getiren kararı imzaladığı belirtildi.