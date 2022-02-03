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3 Şub 2022 18:17

AB: Viyana müzakereleri haftaya başlıyor

AB: Viyana müzakereleri haftaya başlıyor

İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasındaki 8. tur nükleer anlaşma müzakerelerinin önümüzdeki hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasındaki 8. tur nükleer anlaşma müzakerelerinin önümüzdeki hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacağı bildirildi.

Viyana'da yürütülen müzakerelere 29 Ocak tarihinden itibaren bir haftalık ara verilmişti.

Müzakerelerinin 8'inci turu geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta başlamıştı.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Bakıri Keni Viyana görüşmeleri hakkında, "Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ihtilaflar azalıyor. Müzakerelerde ilerleme var." demişti.

News Code 1900247
https://tr.mehrnews.com/news/1900247/

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