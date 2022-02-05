Erdoğan koronavirüse yakalandı

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Covid 19'a yakalandığını duyurdu. Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Erdoğan bugün Zonguldak'ta düzenlenen toplu açılış törenine 'soğuk algınlığı' nedeniyle video konferansla katılmıştı.