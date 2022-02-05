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5 Şub 2022 16:16

Erdoğan koronavirüse yakalandı

Erdoğan koronavirüse yakalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Covid 19'a yakalandığını duyurdu. Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Erdoğan bugün Zonguldak'ta düzenlenen toplu açılış törenine 'soğuk algınlığı' nedeniyle video konferansla katılmıştı.

News Code 1900280
https://tr.mehrnews.com/news/1900280/

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