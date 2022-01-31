Reuters'dan 'akaryakıt zammı' işareti

Dünya yüksek enflasyon, enerji tedarik sıkıntısı ve ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna geriliminin baskısı altındayken, bugün varil petrol fiyatlarında yüzde 1'den fazla artış yaşanmasıyla son 7 yılın en yüksek fiyatları görüldü.

Cuma günü 69 sent artan Brent petrol varil fiyatı, bugün 1.28 dolar yani yüzde 1.4 oranında artışla 91.31 dolara ulaştı. Mart teslimatı için ön sözleşme bugünün ilerleyen saatlerinde sona eriyor. Nisan teslimatı için en aktif Brent sözleşmesi yüzde 1.1-1.2 artışla 89.62 dolardan işlem görüyordu. ABD'nin West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü de cuma günü 21 sent arttıktan sonra varil başına 1.14 dolar, yani yüzde 1.3 artışla 87.96 dolara ulaştı.

Cuma günü sırasıyla 91.70 ve 88.84 dolarlık varil fiyatları, Ekim 2014'ten beri en yüksek göstergeler olarak kayıtlara geçti. 6 haftadır üst üste artış gösteren petrol fiyatları, ocak ayında yüzde 17 kazanım elde etti. Bu da Şubat 2021'den bu yana en yüksek kazanım oldu.

Kaynak: Sputnik