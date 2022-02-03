İran-Azerbaycan sınır kapılarında TIR’ların geçişi hızlanacak

İran ve Azerbaycan gümrük yetkilileri, iki ülke arasındaki gümrük iş birliğini artırmak için bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Astara Gümrük Müdürlüğü binasında yapılan oturumda, hudut kapılarında TIR’ların bekleme sürelerinin azaltılması ve geçiş işlemlerinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.

Bu arada İran'ın Astara Gümrük İdaresi Başkanı Said Naderi, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük yetkilileri ile görüştü.

Daha önce Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Tahran-Bakü ilişkileri hakkında, "Azerbaycan ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı." demişti.

"Geçen yılın ilk 11 ayında TIR geçiş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,5 arttı." ifadesini kullanan Şahin Mustafayev, bunun halihazırda aktif olarak çalışan Kuzey-Güney ulaşım koridoru sayesinde gerçekleştiğini kaydetmişti.