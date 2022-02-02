"AK Parti için hayati konu: Durdurabilirse seçimlerde şansı olacak"

AK Part'nin 2023 sonrasında yapılacak bir muhasebenin sonuçlarını görmek istemediğini belirten ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut, Yeniçağ'daki köşe yazısında dikkat çeken uyarılarda bulundu. İktarda kalmak için AK Parti'nin yapamayacağı bişeyin olmadığını ancak artan kurların oluşturduğu enflasyonu durdurabilirse seçimlerde şansı olabileceğini belirten Zelyut, "Bu nedenle kur hayati bir konu..." diye yazdı.

Yurt içinde dolara hücumu kesmek için dini açıdan tartışmalı olan Kur Korumalı Mevduat Ürünü çıkartan AK Parti iktidarı, "Sermaye sahiplerine siz dolar almayın, döviz artarsa zarar etmeyeceksiniz, aradaki farkı Hazine verecek" diye seslenmişti. Bu uygulamada kur sabit kalırsa da faiz işleyecek. Öte yandan firmalara da döviz bozdurmaları halinde vergi avantajları gelmişti. Evren Devrim Zelyut, AK Parti'nin kur için yaptığı bu tüm hamlelerin bir türlü kuru 12,5-13 altına çekemediğini belirterek "Dolar/TL'de 13 rakamı enflasyonun %55-65 olması demektir. Bu da AK Parti'nin seçimlerde şansını oldukça azaltır." dedi.