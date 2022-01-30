İran-Rusya ticaret ilişkilerinin artırılması için gerekli şartlar sağlandı

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Vladimir Obydenov, 2021'de İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, daha önce hiç görülmemiş bir rakam olsa da, iki ülkenin üretim ve sanayi potansiyelleri göz önüne alındığında Tahran-Moskova arasındaki ilişkiler için büyük bir rakam değil” dedi.

“İki ülke yetkililerinin iyi planlaması ve iki taraftan özel sektör ve yatırımcıların katılımıyla bu rakam orta vadede 10 milyar doların üzerine çıkabilir." ifadesini kullanan Rus yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"2021'de İran'dan Rusya'ya yapılan ihracat rakamlarındaki yüzde 22'lik artış, iki ülkenin ekonomik işbirliğinin yapısını genişletebilecekleri gerçeğini yansıtıyor. İran'ın çok kaliteli malları var, fakat Rus tücarlarının bilgi eksikliği nedeniyle İran'ın Rusya'ya ihracatı istenilen düzeyde değil."

İran-Rus İş Konseyi Başkanı, iki ülkenin yerli para birimi ile ticaret yapabilmesi için yeni mekanizmalar oluşturulması gerektiğini vurguladı.