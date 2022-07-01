Türkiye'de asgari ücret zammı belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını yaptı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu.

Erdoğan, "Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.'' dedi.