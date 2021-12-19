Emir Abdullahiyan İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı tarafından karşılandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nda Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Emir Abdullahiyan, dün gece İslamabad Uluslararası Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “İİT Dışişleri Bakanları toplantısı bölgedeki ciddi krizleri incelemek amacıyla yapılacak. Bu toplantıda ele alınacak diğer konulardan biri de Filistin’deki gelişmelerdir” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “İran bu toplantıda Afganistan’ın geleceğine dair görüşlerini açıkça ilan edecek” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışmaya devam edeceğiz ve tüm tarafları bu önemli hedefe ulaşmaya teşvik ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, “Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulması bu ülkede siyasi ve güvenlik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak. Afganistan halkı zor bir durumda ve soğukların arifesinde daha fazla yardıma ihtiyaçları var. Bu toplantının diğer amaçlarından biri bu zor durumda Afgan halkını desteklemektir” diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca İslamabad ziyaretı sırasında bazı üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini bildirdi.