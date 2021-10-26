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26 Eki 2021 14:37

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Tahran’a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Tahran’a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin konuşmasıyla Tahran’da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ilaveten bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Türkmen mevkidaşı Raşid Meredov ile bir araya gelerek, Afganistan’daki gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüşmüştü.

News Code 1898134
https://tr.mehrnews.com/news/1898134/

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