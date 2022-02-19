Emir Abdullahiyan, Münih'te ikili temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Almanya'nın Münih kentinde ikili temaslarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, Münih Güvelik Konferansı sırasında Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü.

İran medyasına göre, bu görüşmede Viyana müzakereleri, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele aldı.

İran-Almanya ilişkileri konusunda Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Berlin ile ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, teknik ve özel sektördeki ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Tahran’ın kararlı bir şekilde Viyana müzakerelerine katıldığına dikkat çekerek, “İran İslam Cumhuriyeti, KOEP’e taraf Avrupalı ülkelerden İran'ın kırmızı çizgilerine dikkat etmesini ve yıllarca eylemsiz kaldıktan sonra, ABD'nin tek taraflı ve yasadışı geri çekilmesinden zarar gören İran'ın meşru haklarını güvence altına almada etkili bir rol oynamaya çalışmasını bekliyor.” dedi.

Viyana müzakereleri konusunda ültimatom verildiği yönündeki iddaların asılsız olduğunu kaydeden Emir Abdullahiyan, “Anlaşmanın kalitesini zaman unsurunun yanında görüyoruz. Bugün Tahran'ın meşru taleplerine kulak verilirse Viyana'da bir anlaşma sağlanabilir.” ifadesini kullandı.

İranlı bakan, “Bu son aşamalarda karşı tarafın yanlış hesaplama yapmadan müzakere durumunu medya gündeminden uzak tutması lazım.” açıklamasını yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Katar, Hindistan, Hollanda ve Bosna Hersek dışişleri bakanları ile de bir araya gelmişti.

Emir Abdullahiyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvelik Konferansı’na katılmak üzere bugün Almanya’ya gitmişti.

Konferans çerçevesinde Emir Abdullahiyan’ın pek çok üst düzey yetkili, diplomat ve temsilciyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda; Ukrayna krizi, iklim krizleri, teknoloji konusunda düzenlemeler, salgınla mücadele, AB’de ve küresel ekonomide yaşanan sınamaların masaya yatırılması bekleniyor.