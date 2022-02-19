Viyana'da karşı taraf pratik iradesini göstermeli

Görüşmede, Afganistan’daki duruma değinen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bu ülke halkına insani yardımın devam etmesini vurgulayarak, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını ve tüm siyasi grupların bu ülkenin sorunlarının çözülmesi için katkı sağlamasını önemli ve etkili olarak nitelendirdi.

Afganistan’dan İran’a mülteci akının devam etmesinden ve bu ülkenın bölgenin ve dünyanın istikrarını ve güvenliğini etkileyen terörizm, yerinden edilme ve uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının yayılmasının yarattığı tehlikelerle karşı karşıya kalmasından üzüntü duyduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) başta İran olmak üzere Afganistan’ın komşularına yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan Yemen’deki gelişmeler hakkında şunları söyledi:

“Yemen meselesi kritik bir noktaya gelmiş. Yemen'deki krizi siyasi olarak çözmeye ve insani felaketin devam etmesini önlemeye yönelik çabaların artırılması gerekiyor.”

Emir Abdullahiyan, Yemen'deki krizin çözülmesinde ve bu ülkedeki saldırganlık ve savaşın sona ermesinde BM Genel Sekreteri'nin rolünün önemini vurguladı.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan Viyana görüşmelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Görüşmeler sürecinde ilerleme kaydedildi, ancak diğer tarafın ciddi siyasi kararlar alması ve İran'ın meşru haklarını ve çıkarlarını güvence altına almak için bazı kilit konularda pratik iradesini göstermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Afganistan’daki durum hakkında, “Afganistan hükümetinin bir gösteri değil gerçekten kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz ve tek etnik gruptan oluşan bir hükümetin Afganistan'daki sorunların çözümü olmadığına inanıyoruz” dedi.

Guterres Yemen’deki gelişmelere ilişkin olarak, “Bu insani felaket gerçekten dünyaya layık değil. Barış ve istikrar Yemen halkına ve bölgeye geri dönmelidir. Tüm taraflar ve ülkeler Yemen’de siyasi bir çözüme ulaşmasına yardımcı olmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Guterres ayrıca Viyana görüşmeleri ile ilgili olarak, “müzakere taraflarının bir an önce anlaşmaya varmasını ve İran'ın çıkarlarının güvence altına alınmasını bekliyoruz” diya kaydetti.