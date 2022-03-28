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28 Mar 2022 09:54

Zelensky: "Türkiye, bir fırsat! Biz barış arıyoruz"

Zelensky: "Türkiye, bir fırsat! Biz barış arıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı  Volodimir Zelensky, İstanbul'da Rusya ile yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve biz barış arıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, İstanbul'da Rusya ile yapılacak müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Biz barış arıyoruz"

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelensky , "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" dedi.

Zelensky, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1901217
https://tr.mehrnews.com/news/1901217/

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