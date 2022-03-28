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28 Mar 2022 11:24

Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna müzakeresi ile ilgili açıklama

Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna müzakeresi ile ilgili açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakeresi ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.


 

News Code 1901221
https://tr.mehrnews.com/news/1901221/

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