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26 Mar 2022 11:13

Üst düzey AB yetkilisi bugün Tahran'a geliyor

Üst düzey AB yetkilisi bugün Tahran'a geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora bugün İran'ı ziyaret edecek.

Tesnim'e göre, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile görüşmek üzere bugün Tahran'a geliyor.

Bakıri-Mora görüşmesinde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı 8. tur müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Lübnan merkezli Almayadeen TV kanalına verdiği röportajda; "Viyana'daki müzakerelerde bir anlaşmaya yaklaştık. Tahran için önemli olan yaptırımların kaldırılması ve gerekli garantilerin verilmesidir. Amerikalılar, görüşmelerde kalan konular hakkında doğrudan Tahran ile görüşmeye çalıştılar." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Biden hükümeti, doğrudan müzakerelerden daha fazla iyi niyetli olduğunu göstermelidir. ABD'nin iyi niyetinin kanıtı ancak İran'a yönelik yaptırımlardan birinin kaldırılmasıyla mümkün olacak.

Daha önce de Emir Abdullahiyan, Viyana'da İran'ın 4+1 ülkeleriyle anlaşmaya varmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını belirtti.

News Code 1901195
https://tr.mehrnews.com/news/1901195/

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