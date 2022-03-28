Lavrov: Putin-Zelenskiy görüşmesi henüz planlanmıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus muhalif gazetecilere verdiği son röportajda, Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı görüşme çağrısına Moskova'dan yanıt geldi.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Putin ve Zelenskiy arasında halihazırda doğrudan bir görüşme planlanmadığını, ayrıca şu an olası bir görüşmenin ters etki yapabileceği ve zararlı olabileceği" yönünde açıklama yaptı. Zelenskiy, röportajında "Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız ve bir anlaşmaya varmak için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor" demişti.

Kaynak: Gazete Duvar