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28 Mar 2022 15:39

Lavrov: Putin-Zelenskiy görüşmesi henüz planlanmıyor

Lavrov: Putin-Zelenskiy görüşmesi henüz planlanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Putin'e görüşme çağrısıyla ilgili "Görüşmenin henüz mümkün olmadığı, hatta zararlı olabileceği" açıklaması yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus muhalif gazetecilere verdiği son röportajda, Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı görüşme çağrısına Moskova'dan yanıt geldi.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Putin ve Zelenskiy arasında halihazırda doğrudan bir görüşme planlanmadığını, ayrıca şu an olası bir görüşmenin ters etki yapabileceği ve zararlı olabileceği" yönünde açıklama yaptı. Zelenskiy, röportajında "Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız ve bir anlaşmaya varmak için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor" demişti.

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1901226
https://tr.mehrnews.com/news/1901226/

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