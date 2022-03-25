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25 Mar 2022 12:57

Rusya-Ukrayna savaşı 9 Mayıs’ta bitecek iddiası

Rusya-Ukrayna savaşı 9 Mayıs’ta bitecek iddiası

Ukrayna istihbarat birimleri, Rusya'nın savaşı 9 Mayıs'ta bitirme planı olduğunu aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci aya girilirken şiddet ve çatışmalar da devam ediyor…

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hazırlanan bir raporda, Rusya’nın Ukrayna ile olan savaşı Mayıs ayının başında bitirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Kyiv Independent gazetesine konuşan yetkililer, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı 70 yıl önce elde ettiği zaferle aynı gün olan 9 Mayıs’ta savaşı bitirme planı olduğunu aktardı.

Rusya’nın en büyük bayramlarından biri olan ve “Zafer Günü” olarak kutlanan bu günde okullar ve şirketler kapanırken, ülke genelinde kutlamalar gerçekleşir.

Kaynak: Sözcü

News Code 1901183
https://tr.mehrnews.com/news/1901183/

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