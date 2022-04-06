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6 Nis 2022 14:28

Peskov: Rusya hükümeti, Zelensky'i öldürmek istemiyor

Peskov: Rusya hükümeti, Zelensky'i öldürmek istemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti.

Fransız LCI televizyonuna konuşan Peskov, Rusya hükümetinin  Volodimir Zelensky'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

Peskov, "Zelensky, Ukrayna devlet başkanı ve Rus heyetinin kendisine açık şekilde bildirdiği Rusya'nın koşullarını kabul etmesine ilgi duyuyoruz. Müzakereler yoluyla askeri harekata son vermek istiyoruz" dedi.

'Kiev Bölgesi'nden müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına çıktık'

Rus birliklerin Kiev Bölgesi'nden çıkmasına değinen Peskov, "Müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına iyi niyet jesti yapmak istedik. Müzakereler sırasında ciddi kararlar alabiliriz, bu nedenle Devlet Başkanı Putin birliklerimize Kiev Bölgesi'nden çıkma emri verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1901360
https://tr.mehrnews.com/news/1901360/

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