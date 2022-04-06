Peskov: Rusya hükümeti, Zelensky'i öldürmek istemiyor

Fransız LCI televizyonuna konuşan Peskov, Rusya hükümetinin Volodimir Zelensky'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.

Peskov, "Zelensky, Ukrayna devlet başkanı ve Rus heyetinin kendisine açık şekilde bildirdiği Rusya'nın koşullarını kabul etmesine ilgi duyuyoruz. Müzakereler yoluyla askeri harekata son vermek istiyoruz" dedi.

'Kiev Bölgesi'nden müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına çıktık'

Rus birliklerin Kiev Bölgesi'nden çıkmasına değinen Peskov, "Müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına iyi niyet jesti yapmak istedik. Müzakereler sırasında ciddi kararlar alabiliriz, bu nedenle Devlet Başkanı Putin birliklerimize Kiev Bölgesi'nden çıkma emri verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik