  1. Dünya
  2. Avrupa
5 Nis 2022 19:20

AB, bazı Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

AB, bazı Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Rus diplomatları da diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiklerini söyledi.

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırganlığı devam ettiği sürece yaptırımları ilerletmeye devam edeceklerini hatırlattı.

Borrell, bunların belli teknolojiler ve jet yakıtı da dahil olmak üzere bazı malların ihracatına yönelik yasakların artırılması, devlet bütçesine önemli gelir sağlayan malların ithalatının yasaklanması, başta kömür olmak üzere bazı yakıtların ithalatının yasaklanmasını içerdiğini ifade etti.

Borrell, Rus gemilerinin AB limanlarına girmesini yasakladıklarını belirterek, mevcut yaptırım listelerini de genişleterek siyaset dünyası, iş sektörü, propaganda faaliyetlerinde bulunan kişiler, finans, askeri sanayi ve ulaştırma sektörlerinin hedef alındığını aktardı.

4 Rus bankasının hem swift sisteminden çıkarılacağını hem de AB'deki her türlü finansal işleme katılmaktan da men edileceklerini duyuran Borrell, bazı Rus diplomatları da diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiğini kaydetti.

AA

News Code 1901348
https://tr.mehrnews.com/news/1901348/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler