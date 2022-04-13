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13 Nis 2022 16:24

Irak Dışişleri Bakanı Tahran yolunda

Irak Dışişleri Bakanı Tahran yolunda

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki üst düzey siyasi heyet bu akşam saatlerinde İran’a doğru hareket etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf yaptığı bir açıklamada Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki üst düzey siyasi heyetin bu akşam saatlerinde İran’a doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ahmed Sahaf Tahran ziyareti sırasında Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Aracı ve Iraklı bazı güvenlik yetkililerin Fuad Hüseyin’e eşlik ettiğini belirtti.

Sahaf bu ziyaret sırasında ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

News Code 1901505
https://tr.mehrnews.com/news/1901505/

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