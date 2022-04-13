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13 Nis 2022 18:47

İran ve Irak Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran ve Irak Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Bakan Fuad Hüseyin'e Tahran ziyaretinde Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve İstihbarat İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanlığı Vekili Ahmed Abu Reğif eşlik ediyor.

Emir Abdullahiyan, son günlerde Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Bakan Emir Abdullahiyan görüşmede, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i İran'ı ziyaret etmeye davet etmişti.

News Code 1901509
https://tr.mehrnews.com/news/1901509/

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