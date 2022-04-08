İran ve Irak Dışişleri Bakanları Ukrayna krizini ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin dün akşam telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna krizi ve bölgesel gelişmeleri ele alındı.

Emir Abdullahiyan ve Fuad Hüseyin görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan tebriğinde bulundu.

İki taraf, ikili ilişkiler çerçevesinde atılan son adımları da gözden geçirdi ve önceki tüm anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gereğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı, Irak'taki durum ve son Moskova ziyareti hakkında Emir Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Emir Abdullahiyan ise, Ukrayna krizini çözmek için diyalog ve diplomatik yollara baş vurulması gerektiğini vurguladı ve mevcut krizin köklerinin ele alınmasının Avrasya bölgesinde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının anahtarı olduğunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan görüşmede, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i İran'ı ziyaret etmeye davet etti.