Irak Dışişleri Bakanı bugün İran'ı ziyaret edecek

Mdeast News'da yer alan bilgiye göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde bugün İran'a ziyarette bulunacak.

Bakan Fuad Hüseyin'e Tahran ziyaretinde Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve İstihbarat İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanlığı Vekilliğine ise Ahmed Abu Reğif eşlik ediyor.

Iraklı heyetin Tahran ziyareti henüz Bağdat tarafından teyit edilmedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son günlerde Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Emir Abdullahiyan görüşmede, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i İran'ı ziyaret etmeye davet etmişti.