İran: Suriye'de yabancı askeri varlığına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran mali varlığının serbest bırakılması için yabancı bir ülke ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İran-Irak ilişkilerine de değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında vizelerin iptal edilmesinin önemini vurguladı ve korona salgını krizinden sonra ikili ilişkilerin her alanda çok daha iyi olacağı umudunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki gelişmelere de değinerek, İran'ın Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulmasını desteklediğini söyledi.

Suriye'nin durumuna ilişkin Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti: "Şam hükümetinin talebi olmadan yabancı askeri güçlerin Suriye topraklarında bulunmasına karşı olduğumuzu ifade ediyor, ülkelerinin geleceğine milli egemenlik ve toprak bütünlüğü ışığında karar vermesi gerekenin Suriye halkı olduğuna inanıyoruz."

Ayrıca Emir Abdullahiyan, Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve ablukanın kaldırılmasını ve Yemen-Yemen görüşmelerinin yapılması gereğini vurguladı.

Fuad Hüseyin de, İran ve Irak'ın güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Tahran-Riyad müzakerelerine ilişkin Irak Dışişleri Bakanı, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelere ara verildi. Yeni tur müzakerelerin gerçekleşmesini umuyoruz." diye konuştu.