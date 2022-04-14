Reisi: Çocuk katili rejimle işbirliği gizlenemez

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran’a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Bu görüşmede Reisi, İran’ın güçlü ve birleşik bir Irak'tan yana olduğunu belirterek, "Irak'ta tüm siyasi partilerin işbirliği ile Irak halkının çıkarlarına dayalı bir siyasi uzlaşıyı görmeyi umuyoruz. " dedi.

İran ve Irak'ın ortak güvenlik ve çıkarlara sahip olduğuna dikkati çeken Reisi, "Düşmanlar iç içe kenetlenmiş güvenliğimizi zedeleyemez.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tahran, komşu ülkelerden özellikle Irak’tan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve diğer topraklarından İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine zarar verecek her türlü varlığın bulunmasına izin vermemesini bekliyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti, komşularına karşı kardeşliğini pratikte kanıtlamıştır. Bu nedenle komşu ülkelerden bölge düşmanlarının komploları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz.

Ne yazık ki IKBY bazı şeyleri ihmal etti. İran İslam Cumhuriyeti olarak Siyonist Rejim’in faaliyetlerini yakından izliyoruz. Çocuk katili rejimle işbirliği yapmak gizlenemez ve bölge güvenliğinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyeceğiz.”

İbrahim Reisi, "Irak'ın güvenliği Iraklılar tarafından sağlanmalı. Bu ülkede yabancıların varlığı güvenliği sağlayamaz." dedi.

Söz konusu görüşmede Fuad Hüseyin de, “Irak toprakları İran'ın güvenliğini tehidt edecek bir yer olmayacak ve İran’ın çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için güvenlik alanında kapsamlı işbirliğine hazırız.” diye konuştu.