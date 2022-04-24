Rusya, İran'dan silah sevkiyatı iddiasını yalanladı

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan, İran'dan Rusya'ya silah taşındığına dair haberleri yalanladı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, yayınlanan sahte haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Daha önce İran'ın Londra Büyükelçiliği, İnigiliz gazetesi Guardian’da yer alan “Rusya, Ukrayna'da İran'ın Irak'tan kaçırdığı silahları kullanıyor” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
The Guardian, Irak'tan İran'a getirilen roketatarlar, anti-tank füzeleri ve Brezilya tasarımı roket sistemlerin Rusya'ya gönderildiğini iddia etmişti.
Gazete ayrıca, Rusya'ya İran yapımı Bavar 373 hava savunma sistemi verildiğini ileri sürmüştü.
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