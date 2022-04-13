İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiliz gazetenin iddasını yalanladı

İran'ın Londra Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İnigiliz gazetesi Guardian’da yer alan “Rusya, Ukrayna'da İran'ın Irak'tan kaçırdığı silahları kullanıyor” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada Guardian’ın yazısı “mesnetsiz ve hikaye ürünü” olarak nitlelendirildi.

Büyükelçiliğin paylaşımında, “Ukrayna'daki son gelişmelerle Ortadoğu'daki gelişmeler arasında bağlantı kurmaya çalışmak, İran'ın adını anmak hem amatörce hem de kabul edilemez bir girişimdir ve aynı zamanda o gazetenin okuyucularına da bir nevi saygısızlıktır.” denildi.

The Guardian, Irak'tan İran'a getirilen roketatarlar, anti-tank füzeleri ve Brezilya tasarımı roket sistemlerin Rusya'ya gönderildiğini iddia etmişti.

Gazete ayrıca, Rusya'ya İran yapımı Bavar 373 hava savunma sistemi verildiğini ileri sürmüştü.