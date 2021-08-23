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23 Ağu 2021 09:41

Bavar-373 sisteminin yeni versiyonu yakında tanıtılacak

Bavar-373 sisteminin yeni versiyonu yakında tanıtılacak

İran'da yerli ve milli imkanlarla üretilen Bavar-373 hava savunma sisteminin daha gelişmiş versiyonu yakında tanıtılacak.

İran Savunma Bakan Yardımcısı General Seyyid Mehdi Farahi, dün gece konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında yaptığı açıklamada, "S-400 ile aynı veya daha yüksek seviyede olabilecek Bavar-373 hava savunma sisteminin daha gelişmiş versiyonu yakında tanıtılacak." dedi.

Bavar-373 hava savunma füze sistemi 2020’de gerçekleştirilen Ulusal Savunma Sanayii Günü’nde basına tanıtılmıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ulusal Savunma Sanayii Günü töreninde yaptığı konuşmada Bavar-373 hava savunma füze sistemini, Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden daha iyi bir sistem olarak nitelendirmişti.

İran medyası tarafından 21 Ekim 2020 günü paylaşılan görüntülerle Bavar-373 hava savunma sisteminin ilk kez tatbikat kapsamında atışı icra edildi. Böylece hava savunma ağının bir parçası olarak tatbikat sırasında Bavar-373 hava savunma sisteminin başarıyla test edildiği ve operasyonel olduğu ifade edildi.

Bavar-373 Hava Savunma Füze Sistemi

  • Maksimum hedef izleme menzili: 320 km
  • Maksimum hedefe angaje olma menzili: 260 km
  • Maksimum hedefi etkisiz hale getirme menzili: +200 km
  • Maksimum hedefi etkisiz hale getirme irtifası: 27 km
  • Aynı anda 300 farklı hedefi izleme ve 6 farklı hedefe angaje olma
News Code 1896687
https://tr.mehrnews.com/news/1896687/

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