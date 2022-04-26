Libya'da petrol üretimi düştü

AA'yagöre, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), normalde günlük toplam 1,3 milyon varil petrol üreten ülkede söz konusu kapatmalar nedeniyle üretimde 550 bin varil azalma olduğunu belirtti.

Libya, 48 milyar varili aşan petrol ve 55 trilyon metreküp doğal gaz rezervlerine sahip.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini Ocak 2020'de de kapatmıştı.

Hafter'in ülke petrolüne yaklaşık 8 ay boyunca uyguladığı blokajı Eylül 2020'de kaldırmasıyla Libya, Angola ve Cezayir'i geride bırakarak, Nijerya'dan sonra Afrika'daki en büyük ikinci petrol üreticisi ve ihracatçısı haline geldi.

Libya'nın 7 ana petrol limanı bulunuyor. Hafter güçleri, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Es-Sidra, Ras Lanuf, Zuveytina ve Briga ile doğudaki Hariga olmak üzere 5 limanı kontrolünde bulunduruyor. Briga ve Zuveytina limanlarında ihracat şu an durmuş durumda.