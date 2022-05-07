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7 May 2022 09:43

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in diyalog çağrısı reddedildi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in diyalog çağrısı reddedildi

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in diyalog çağrısını reddederek, bunun "sahte bir diyalog" çabası olduğunu belirtti.

Tunus'ta Cumhuriyetçi Parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in diyalog çağrısını reddederek, bunun "sahte bir diyalog" çabası olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "ülkedeki siyasi partileri ve aktif güçleri dışlayan sahte bir diyalog" yürütmeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in diyalog çağrısının Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından reddedildiği belirtilerek, bu tavrın ülkedeki diğer kuruluşlara da örnek olacağı savunuldu.

Said'in "Tunus'un içinden geçtiği krizi derinleştirmenin yanı sıra bu krizin ülkenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki tehlikeli yansımalarının, ekonomiyi iflasın eşiğine ve devlet kurumlarını parçalanma ve çöküşe getirme sorumluluğunu" taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına, kanun dışında hareket edilmemesi ve sivil barışı baltalamaya yönelik tüm girişimlerin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Konhaber

News Code 1901974
https://tr.mehrnews.com/news/1901974/

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