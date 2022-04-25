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25 Nis 2022 12:13

Sudan'da kabileler arasında çatışma: 160 ölü

Sudan'da kabileler arasında çatışma: 160 ölü

Sudan'ın Darfur bölgesinde Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 160 kişi hayatını kaybetti.

İnsan hayatının hiçe sayıldığı Sudan'ın Darfur bölgesinde Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında çatışma çıktı.

Darfur’daki Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal yaptığı açıklamada, Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasındaki şiddet olaylarının geçtiğimiz cuma günü patlak verdiğini ve şu ana kadar en az 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını aktardı.

Regal, Batı Darfur’un Krink bölgesinde çatışmaların hala devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Şiddet olayları günlerdir sürüyor

Kabileler arasındaki şiddet olaylarının, geçtiğimiz perşembe günü Massalitlerin, Arap kabilesine mensup 2 kişiyi öldürmesine karşılık Arap aşiretlerinin Massalitlerin yaşadığı köylere silahlı saldırı düzenlemesi ile patlak verdiği ifade edildi.

Kaynak: Milli gazete

News Code 1901774
Ruya FEREYDUNI
https://tr.mehrnews.com/news/1901774/

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