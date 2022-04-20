İran ve Moritanya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkilerin ve İslam dünyasındaki meselelerin ele alındığı telefon görüşmesinde, İran’ın ikili ilişkileri geliştirme iradesini vurguladı.

Afrika ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini İran’ın dış politikasının gündeminde olan ana konulardan biri olduğunu belirterek, “Batı ve Kuzey Afrika ile ilişkiler bu doğrultuda sürdürülmektedir” dedi.

İslam dünyasının karşı karşıya olduğu meselelere değinen Emir Abdullahiyan, “İran Yemen’deki ateşkesi memnuniyetle karşılamakta. Bu ülkede savaşı durdurmaya devam ederek insani kuşatmanın kaldırılmasına ve Yemen-Yemen diyalogların yapılmasına tanık olmamızı temenni ederiz” ifadesini kullandı.

Filistin halkına desteği için Moritanya’yi takdir eden Emir Abdullahiyan, “Ne yazık ki mübarek Ramazan ayında Siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına tanık olduk. Filistin halkının İslam ülkelerinin desteğiyle tarihi haklarına kavuşmasını umut ederiz” ifadelerinde bulundu.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlü ve dürüst olarak nitelendirerek, “Moritanya, altyapısını ve karşılıklı çıkarlarını geliştirmek için İran’la işbirliği yapmanı memnuniyetle karşılıyor” dedi.

Filistin halkının destek verilmesini vurgulayan Muhammed Salim Vild Merzuk, Yemen krizine uygun bir çözüm bulunmasını umut etti.

Moritanya Dışişleri Bakanı arıca, ülkesinin cumhurbaşkanın sıcak selamlarını İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye iletti.