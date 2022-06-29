Oxfam, G7'yi 'milyonlarca innısa aç bırakmakla' suçladı

Lawson, “Açlığı sona erdirmek, BM insani yardım çağrılarındaki büyük boşluğu doldurmak, gıda ve tarım yatırımlarını finanse etmek için en az 28,5 milyar dolar daha” gerektiğini savundu.

G7 ülkeleri, salı günü taahhüt edilen miktar da dahil olmak üzere bu yıl küresel gıda güvensizliğiyle mücadele için yaklaşık 14 milyar dolar taahhüt etti.

Ancak, bu paranın gerçekte ne kadarının hedeflenen alıcılara dağıtıldığı net değil.

Politico'ya göre , ABD Kongresi geçen ay Ukrayna için “ küresel açlıkla mücadele ” için 5 milyar dolarlık büyük bir silah ve yardım paketini kabul ederken, geçen hafta sonu itibarıyla açlıkla mücadele parasının hiçbiri gönderilmedi.

Oxfam temsilcisi, iki yıllık COVID-19 kapanmasının ardından zengin G7 ülkeleri bile ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalırken, dünyanın en savunmasız insanları arasında açlıkla mücadele etmenin başka yolları olduğunu öne sürdü.

“Yoksul ulusların borçlarını iptal edebilirler veya gıda ve enerji şirketlerinin aşırı karlarını vergilendirebilirler veya gıda için kullanılabilecek mahsulleri bunun yerine enerji üretmeye yönlendiren biyoyakıtları yasaklayabilirler"

Oxfam'a göre, son 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı Etiyopya, Kenya ve Somali'de her 48 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor.

Kaynak: TRT Haber