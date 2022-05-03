Erdoğan: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü için proje hazırlıyoruz

Türk medyasına göre, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" Kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim töreni düzenlendi.

Programa video konferans yöntemiyle iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayanların hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa edilen briket evlerin resmi açılışını yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyelinin geri dönüş yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası biten evlere şu ana kadar 50 bin ailenin yerleştirildiğini ifade ederek, "İnşallah briket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak, dolayısıyla 100 bin ailenin şartlarını bir parça da olsa düzeltmiş olacağız. Briket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu evlerin yapımında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır sahiplerine, inşasında çalışan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz." dedi.