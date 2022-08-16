Şam ve Beyrut Suriyeli sığınmacılar konusunda anlaştı

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'ya göre, İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed el Rahmon, Lübnan geçici hükümetinde Yerinden Edilenler Bakanı İssam Şaraf el Din ve beraberindeki heyet ile yerinden edilmiş Suriyelilerin güvenli ve kolay bir şekilde anavatanlarına geri dönmeleri için işbirliğini geliştirme yollarını görüştü.

Tümgeneral el Rahmon, Suriye’nin yerinden edilenlerin anavatanlarına dönüşünü güvence altına almak için gerekli tüm kolaylıkları sağladığını teyit ederken, Suriye’nin, süresi dolmuş olsa bile Suriye pasaportu veya Suriye vatandaşı olduklarını kanıtlayan herhangi bir belge ile giriş yapmalarına ve durumlarını sınır kapılarında ivedilikle ele almalarına izin verdiğine işaret etti.

İçişleri bakanı ayrıca, geri dönenlerin doğrudan merkezlerden sivil durum belgelerini alabilmeleri için tüm sınır karakollarının sivil işler merkezi veri tabanına bağlandığını belirterek, anavatanlarına dönüşleri için tüm kolaylıkları sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Sharaf El-Din ise yerinden edilen Suriyelilerin anavatanlarına dönüşünün önündeki tüm engellerin aşılması için Suriye hükümetiyle birlikte çalışmaların sürdüğünü ve bu dosyada Suriye devletinden büyük bir pozitiflik olduğunu belirtirken, Uluslararası kuruluşlara bu konuda yardım çağrısında bulundu.