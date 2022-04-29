Erdoğan, Prens Muhammed bin Selman ile görüştü

Türk medyasına göre, Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi. Al-Salam Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, Cemal Kaşıkçı davasının Türkiye'de kapatılmasının hemen ardından gerçekleşti.