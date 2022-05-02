Zelensky’den Erdoğan’a çifte standart suçlaması

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky Yunan ERT televizyonuna verdiği demecinde, “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil.” dedi.

Halk TV’nin RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre; kırgın olduğunu söyleyen Zelensky, Türkiye’ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız.”

Rusya ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyon sebebiyle Batı ülkeleri bir dizi Rusya karşıtı yaptırımı uygulamaya koydu. Türkiye ise bu yaptırımlara katılmadı.