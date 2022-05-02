Reisi ile Erdoğan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, görüşmede, dost ve komşu Türkiye halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Cenab-ı Allah'tan bu büyük bayram vesilesiyle tüm Müslüman ümmetine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Reisi, İran İslam Cumhuriyeti politikasının bölge ülkeleriyle özellikle Türkiye ile ilişkilerini bütün alanlarda önemli ölçüde geliştirmek olduğunu vurguladı.

Filistin'de yaşanan son olayları kabul edilemez olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, "İslam ülkeleri olarak çeşitli uluslararası kapasiteleri kullanarak Siyonist Rejim'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını durdurmak için çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bu bayramın tüm İslam alemine sağlık, refah ve mutluluk kaynağı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, Tahran'ı ziyaret etmeyi düşündüklerini belirterek, "Bu ziyarette bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak ikili ve uluslararası ilişkileri ilerletmek, özellikle İran İslam Cumhuriyeti ile ticareti artırmak gibi konular değerlendirilebilir" dedi.