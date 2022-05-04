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4 May 2022 15:12

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Reisi'ye Ramazan Bayramı tebriği

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Reisi'ye Ramazan Bayramı tebriği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Ramazan Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cun,mhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye Ramazan Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadeler yer verildi:

"Ramazan Bayramı vesilesiyle sizi ve dost ve kardeş ülke İran halkını en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu vesileyle, İran ve Pakistan arasındaki yakın ve kardeşçe ilişkileri daha da derinleştirme ve geliştirme konusundaki kararlılığımı ve bağlılığımı beyan ederim. İran Hükümeti ve halkına sağlık ve başarılar diliyorum".

News Code 1901948
https://tr.mehrnews.com/news/1901948/

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