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7 May 2022 10:43

ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları görüştü

ABD ve Pakistan Dışişleri Bakanları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme arzusunu dile getirdiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Zerdari ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, Bakan Blinken'ın "geniş tabanlı ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu yinelediğine dikkati çekti.

Blinken'ın ABD ve Pakistan'ın Afgan istikrarı ve terörle mücadele konusundaki taahhüdünün altını çizdiğini söyleyen Price, "Bakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca ticaret ve yatırım, iklim, enerji, sağlık ve eğitim konularında devam eden katılımı vurguladı. Bu yıl ABD-Pakistan ilişkilerinin 75. yıl dönümü ve iş birliğimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1901979
https://tr.mehrnews.com/news/1901979/

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