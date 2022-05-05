İran: Yaptırımlar BM Sözleşmesinin insani hukukuna aykırıdır

İRNA göre, Mecid Tahtirevançi, dün BM Genel Kurulu Enformasyon Komitesi'nde yaptığı konuşmada, tek taraflı yasa dışı yaptırımları kınayarak, ''Bu yaptırımlar, uygulanan ülkeler için ekonomik, ticari ve finansal sorunları artırmakta ve bu ülkelerin ekonomik büyümelerini zayıflatırken, dış finansal kaynaklara erişimi kısıtlayarak tıbbi ekipman ve hammaddelere erişimi engellemektedir.'' dedi.

Batı'da büyüyen İslamofobi olgusuna da değinen Tahtirevançi, "Batı'da İslam karşıtı medyanın ve bazı siyasi şahsiyetlerin kışkırtıcı ve fanatik söylemlerinin kışkırttığı, dünyanın farklı yerlerinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik bir nefret ortamının yaratılması büyük endişe kaynağıdır.'' dedi.

Revançi, "Uluslararası toplumun bu fenomeni kınamasının ve İslamofobi ve Müslümanların temel haklarının ihlaliyle mücadele için gerekli önlemleri almasının zamanı geldi" dedi.

İranlı yetkili, bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı'nı, özellikle 15 Mart'ın Dünya İslamofobi Karşıtı Günü olarak anılması yoluyla bu fenomeni ele alma çabalarını sürdürmeye çağırıyoruz." dedi.