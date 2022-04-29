Saadet Partisi’nden Filistin ve Kudüs Konferansı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan “Siyonizm’in Planlarına Karşı Filistin’in ve Kudüs’ün Özgürlüğü Konferansı” 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.30’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı konferans, İngilizce ve Arapça simültane tercüme olarak 3 oturum şeklinde icra edilecek. Azerbaycan, Pakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Tunus, İngiltere, Fas, Lübnan, Filistin, Gazze, İran, Türkiye ve Afganistan’dan katılımcıların yer alacağı konferans, sonuç bildirgesiyle birlikte sona erecek. Sınırlı sayıda katılım olacağı için önceden yer ayırtılması ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığından LCW yapılması büyük önem taşıyor.

“İslam coğrafyasinda cereyan eden hadiseler Siyonizm’den bağimsiz değildir”

Konferansa ilişkin bilgi veren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “İslam dünyası olarak ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizi, her Ramazan ayında İsrail’in mazlum Filistin halkına ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıların şiddetini artırmasıyla Filistin’de gelinen son durumu ve yaşananlar karşısında dünyanın suskunluğunu değerlendirdiğimizde İsrail’in bölgemizdeki hakimiyetini artırdığını maalesef müşahede ediyoruz. İslam coğrafyasında cereyan eden hadiselerin hiçbirinin Siyonizm’in planlarından bağımsız olmadığı gerçeğiyle de her geçen gün bir kez daha yüz yüze geliyoruz” ifadelerini kullandı.