İran ile Rusya arasında 4 milyar dolarlık ticaret hacmi

İran-Rusya ticari ilişkileri, özellikle İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Moskova'ya yaptığı son ziyaret ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından son aylarda önemli ölçüde arttı.

Rusya'nın İran'daki ticaret temsilcisi Rüstem Ziganşin Tass'a verdiği demeçte, "2021'de İran ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaştı" dedi.

Rus yetkili, "Rusya'nın İran ile ticaretinde 4 milyar dolar eşi görülmemiş bir rakama ulaşıldı" ifadesini kullandı.

"Rusya'ya dayatılan benzeri görülmemiş yaptırımlar göz önüne alındığında, iki ülke arasında işbirliği için daha fazla teşvik var." diyen Rus yetkili, iki ülkenin petrol ve gaz, ulaşım, iletişim, bilgi teknolojisi, bilim ve teknoloji, insani yardım, gıda ve tarım alanlarında geniş bir işbirliği yelpazesine sahip olduğunu kaydetti.