İran ve Rusya kapsamlı taşımacılık işbirliği anlaşması imzaladı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Moskova ziyareti sırasında Rusya Ulaştırma Bakanı ile çeşitli ulaşım sektörleri konusunda kapsamlı bir anlaşma imzaladı.

Rüstem Kasımi İran ve Rus heyetinin de hazır bulunduğu bu görüşmelerde, “İran, komşularıyla işbirliğini geliştirmekten yanadır. İran 15 ülke ile ortak sınıra sahiptir ve bu arada Rusya önemli bir komşu olarak bizim için önemlidir” dedi.

Kasımi, “İran ve Rusya’nın yakın işbirliği olursa, ABD ve Batı'nın iki ülkeye yönelik yaptırımlarının hiçbir etkisi olmayacaktır” ifadesini kullandı.

İranlı bakan, “İki ülke arasındaki ihracat ve Rusya'nın İran üzerinden diğer ülkelere ihracatı en kısa sürede kararlaştırılarak hayata geçirilebilir. Demiryolu güzergâhları arasında Reşt-Astara demiryolu güzergahı oldukça kısa ve ekonomiktir. İran ve Rusya iki ülke bu bölümün tamamlanması için işbirliği yaparsa iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artacaktır” ifadelerinde bulundu.

Kasımi ayrıca, “ Hem Çabahar hem de Şehit Recai limanında işbirliğimizi artırabiliriz” diye kaydetti.

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev da, iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilere değinerek, bu anlaşmanın imzalanmasıyla ulaştırma alanındaki ikili işbirliğinin daha da gelişmesini temenni etti.

Vitaliy Savelyev, “Kuzey-Güney demiryolu koridoru, Rusya, İran ve Orta Asya ile Kafkaslar arasındaki işbirliğini geliştirmenin temeli olabilir ve bu devasa projenin hayata geçirilmesi için bir sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Ortak işbirliği ile Reşt-Astara demiryolunun tamamlanmasını umut ederiz.” dedi.

Ülkesinin İran’ı bölgede bir ticaret ve transit merkezi olarak gördüğüne dikkat çeken Vitaliy Savelyev, “Demiryolu hatlarının özellikle Reşt-Astara bölümünün tamamlanmasıyla Kuzey Avrupa Hindistan alt kıtasına bağlanacak ve İran ve Rusya da dahil olmak üzere güzergâh üzerindeki ülkeler için çok fazla transit geliri olacak” ifadesini kullandı.