Barcelona efsanesi Rodri hayatını kaybetti

1958 ile 1966 yılları arasında Barcelona defansının vazgeçilmez ismi olan Rodri, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tam adı Francesc Rodriguez 'Rodri' olan oyuncu merkez defans oyuncusu olarakg örev yapmıştı.

Barcelona formasıyla 2 kez La Liga'yı kazanan oyuncu ayrıca 2 kez Fuar Şehirleri Kupası'nı 2 kez de Generalisimo kupasını almıştı.

Barcelona formasıyla 127 resmi maça çıkan oyuncu Ferran Olivella ve Sigfrid Garcia ile başarılı bir defans hattı oluşturmuştu. Oyuncu 4 kez de milli formayı giymişti.

1956'dan itibaren La Liga'da oynamaya başlayan oyuncu, sakatlıklar nedeniyle 32 yaşındayken futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

Barcelona onun için 28 Haziran 1966'da bir jübile maçı düzenlemişti.

Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine akademi koçu olarak devam ettikten sonra 1970 ile 1976 yılları arasında Vic Buckingham, Marinus Michels, Hennes Weisweiler ve Laureano Ruiz'in asistanlığını yaptı. İlerleyen dönemde Barcelona'nın teknik sekreterliğinin başkanlığını da yürüttü.

Kaynak: Haber Global